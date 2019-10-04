Ирина Роднина долго не могла вернуться из США, потому что стала "заложницей"

В "Судьбе человека" – продолжение разговора с прославленной фигуристкой Ириной Родниной, которая за свою спортивную карьеру собрала все золото мира. Уходила она на пике славы, но уже знала, чему посвятит себя.

У нее с партнером по льду и по жизни Александром Зайцевым подрастал сын Саша, Ирина согласилась на предложение работать в ЦК комсомола и начала тренерскую работу.

Однако вскоре жизнь кардинально изменилась: с Зайцевым они расстались. Тот период в своей жизни Роднина объясняет тем, что до этого они с мужем и партнером по фигурному катанию шли вместе, а потом каждый "двигался своей дорогой и нащупывал, как вставать на ноги после спорта".

Ирина признается, что были попытки сохранить брак, но потом они друг с другом честно поговорили и приняли решение расстаться.

Вскоре Роднина вышла замуж за Леонида Миньковского, в 1986-м у них родилась дочь Алена, а через несколько лет семья переехала в США: Роднина стала первой еще советской спортсменкой, которую пригласили работать в Международный центр фигурного катания.

Многие тогда восприняли ее отъезд как "предательство", но и для самой Ирины годы в США стали очень непростыми. Там ей приходилось доказывать заново свою профессиональную состоятельность, да и в целом, по признанию Родниной, жизнь в США стала для нее "золотой клеткой".

Не выдержал и брак с Миньковским – он встретил другую женщину, и они с Ириной развелись. Однако вернуться на Родину она не могла, поскольку стала, по ее признанию, "заложницей" собственных детей. А все потому, что бывший муж через суд добился запрета на вывоз из США их дочки Алены.

Те годы Ирина вспоминает как самый трудный период в жизни.

Вернуться в уже новую Россию она смогла только в начале 2000-х. Встречала ее Родина без цветов, но Ирина не в обиде – говорит, что тогда их и не заслуживала.

Кто помог ей вернуться из США в Россию и помириться со своим первым тренером Станиславом Жуком? Как на партсобрании еще в СССР обсуждали ее моральный облик, и почему она решила стать депутатом Госдумы?

В очередном выпуске "Судьбы человека" — продолжение беседы Бориса Корчевникова с Ириной Родниной.