Песков назвал условие возобновления авиасообщения между Россией и Грузией

В Кремле рассказали, при каких условиях может быть возобновлено авиасообщение между Россией и Грузией.

"Когда будет ситуация, собственно, очевидна с точки зрения невозвращения вот в это агрессивное русло", — сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что уже есть первые примеры общения, например, встреча министров иностранных дел двух стран на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Сейчас просто нужно набраться терпения и отфиксировать именно тот момент, который станет подходящим для возобновления авиасообщения", — пояснил Песков.

Он также выразил уверенность в том, что российское правительство ведет диалог с авиакомпаниями по поводу компенсаций за запрет полетов в Грузию, сообщает ТАСС.

В конце июня в Тбилиси прошли организованные оппозицией антироссийские выступления. Чтобы обеспечить безопасность россиян, президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановке авиасообщения с Грузией.