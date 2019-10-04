МИД РФ отреагировал на задержание Юлии Юзик

Посла Ирана в Москве пригласили в российский МИД в связи с задержанием журналистки Юлии Юзик. Как сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова, это необходимо для "оперативного прояснения обстоятельств произошедшего и обеспечения прав россиянки".

Юлия Юзик прилетела в Тегеран по частному приглашению 29 сентября. В аэропорту у нее сразу отобрали паспорт, не объясняя причины. 2 октября ее арестовали в отеле, рассказал "Интерфаксу" пресс-атташе посольства РФ в Тегеране Андрей Ганенко.



Со слов ее матери, Юлии было предъявлено обвинение в работе на израильские спецслужбы. При этом иранские власти не уведомили российскую сторону о задержании журналистки. Сотрудники посольства узнали об этом лишь 4 октября, причем из неофициальных источников.

Юлия Юзик также не уведомляла посольство ни о своем приезде в Тегеран, ни о ситуации с паспортом в аэропорту. Хотя еще дома она предполагала, что "столкнется с определенными проблемами". Об этом рассказали ее муж и дочь.

В связи "с учетом непростой внутриполитической ситуации" в Иране посольство обратилось к представителям российских СМИ с просьбой заранее ставить дипмиссию в известность о своих планах.

Между тем Владимир Соловьев сказал, что к ситуации подключился Союз журналистов России. Также будет направлен запрос в Международную федерацию журналистов.

"Судя по всему, это связано, может быть, с израильской визой, потому что в Иране понятно, как к этому относятся", — сказал Соловьев.

Он подчеркнул, что Союз журналистов совместно с МИД постарается предпринять шаги для освобождения Юзик.