Дарья Касаткина завершила борьбу на турнире в Пекине

В Пекине продолжается теннисный турнир с призовым фондом в 6,4 миллионов долларов. Россиянка Дарья Касаткина не сумела пробиться в полуфинал соревнований.

В четвертьфинале Дарья играла с представительницей Дании Каролин Возняцки. Встреча продлилась 1 час 38 минут, и завершилась победой Возняцки 6:3, 7:6 (7:5). Датчанка вышла в полуфинал. Ее соперница определится в поединке между японкой Наоми Осакой и представительницей Канады Бьянкой Андрееску.

Во втором полуфинале сыграют австралийка Эшли Барти и голландка Кики Бартенс. В четвертьфинале Бертнес победила представительницу Украины Элину Свитолину со счетом 7:6 (8:6), 6:2.