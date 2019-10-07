Нужна помощь: Варе Прокопец требуется обследование - проверка работы донорского костного мозга

Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.

Сегодня мы рассказываем о четырехлетней Варе Прокопец из Краснодара.

У девочки тяжелое врожденное заболевание – первичный иммунодефицит, вызванный генетической поломкой в иммунной системе. Организм не сопротивляется инфекциям, которые становятся для него смертельно опасными. Девочку спасла трансплантация костного мозга в швейцарской клинике. Теперь Варе необходимо периодически проходить обследование в этой клинике – проверять, как работает трансплантат. Но оплатить дорогое обследование родителям девочки не по силам.

Из письма Светланы Прокопец, мамы Вари: "В начале 2018 года в швейцарской клинике Варе провели трансплантацию костного мозга (ТКМ) от неродственного донора. Это был единственный шанс спасти жизнь нашей дочери. Огромное спасибо читателям Русфонда и телезрителям "Первого канала" за то, что помогли собрать деньги на пересадку! Варя страдала тяжелой болезнью – ее собственный иммунитет был практически на нуле, любая инфекция вызывала самые тяжелые последствия. Дочка все время болела и принимала огромное количество антибиотиков, но они не помогали. После ТКМ все изменилось: у Вари появился и нормально работает иммунитет, теперь ее организм может справиться с обычными инфекциями, которыми болеет любой ребенок. Варя подросла и поправилась, она много гуляет с подружками, ест все, что захочет, живет полноценной жизнью! Но сейчас дочке необходимо пройти очередное обследование в швейцарской клинике: врачи должны проверить работу донорского костного мозга, провести все необходимые анализы и сделать прививки от серьезных инфекционных заболеваний – эти вакцины можно вводить только под наблюдением лечащих врачей. Денег для оплаты этого обследования у нас нет. Помогите, пожалуйста!"

Для спасения Вари Прокопец не хватает 1 464 905 руб.

Заведующий отделением исследований по трансплантации костного мозга Университетской детской клиники Цюриха Матиас Хаури-Холь (Швейцария): "Мы довольны результатами лечения, трансплантация помогла победить болезнь. Осенью мы выполним полное обследование Вари и проверим, как функционирует трансплантат, а также проведем необходимую девочке вакцинацию".

Стоимость обследования 1 483 680 руб.

18 775 руб. собрали читатели rbc.ru и rusfond.ru.

Не хватает 1 464 905 руб.

ПОМОЧЬ ВАРЕ

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 172 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 13,668 млрд руб. В 2019 году (на 3 октября) собрано 1 043 603 608 руб., помощь получили 1418 детей. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг и получил благодарность Президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность. В ноябре 2018 года Русфонд выиграл президентский грант на издание интернет-журнала для потенциальных доноров костного мозга "Кровь5". Президент Русфонда Лев Амбиндер – лауреат Государственной премии РФ.

Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ "Курск", 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников "Норд-Оста", 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник", награжден памятным знаком "Милосердие" № 1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда – Лев Амбиндер, член Совета при Президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии "Медиаменеджер России" 2014 года в номинации "За социальную ответственность медиабизнеса". Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.