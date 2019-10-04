Напавших на "Кубанские деликатесы" рейдеров задержали

Краснодарские полицейские задержали семерых подозреваемых в вооруженном захвате завода "Кубанские деликатесы", сообщает "КП — Кубань" со ссылкой на свои источники.

Нападение было совершено около восьми часов утра 4 октября в Славянске-на-Кубани. Группа мужчин с ружьями в руках изрешетила ворота на входе, ранила троих сотрудников и ворвалась внутрь. Первоначально сообщалось, что злоумышленники взяли в заложники несколько человек, но представители краевого управления МВД опровергли эту информацию. По их данным, мужчины приехали на четырех машинах и на них же вскоре скрылись с места.

Стражи порядка быстро установили личности предполагаемых рейдеров, поскольку речь шла о споре двух хозяйствующих субъектов. Покинуть пределы города они не успели, их задержали.

Помощь медиков потребовалась троим пострадавшим. Серьезные травмы получил 24-летний Нарек — у него огнестрельное ранение головы. Его коллегу, 31-летнего Ивана ранили в шею, а 27-летнего Руслана пуля задела по касательной.