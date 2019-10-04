Иглесиас показал фото сына Курниковой с надеждой, что в нем есть и его гены

Энрике Иглесиас выложил в своем "Инстаграме" фото их с Анной Курниковой сына Николаса с ироничной подписью: "Думаю, у него есть мои гены". На фото – подросший сын 44-летнего черноглазого и черноволосого певца и 38-летней бывшей теннисистки — блондинки, у которого (по крайней мере, пока) светлые глаза и белокурые волосы.

Ранее он также выложил видео с сестрой-близнецом Николаса Люси: очаровательная девочка тоже блондинка.

Дети у звездной пары родились в конце 2017 года, хотя вместе Энрике и Анна уже почти 18 лет. Ранее певец признался, что, несмотря на столь солидный "стаж" отношений, они с Курниковой нисколько друг к другу не охладели.