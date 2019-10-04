Крушение Ан-12: кабину срезало, людей раздавило грузом

Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что стало причиной гибели людей при аварийной посадке воздушного судна Ан-12. По его словам, пассажиров задавил груз, который был в самолете. Много фрагментов тел разбросано возле Ан-12.

Андрей Садовый сообщил, что кабина полностью срезана и все разбросано. Мэр отметил, что самолет не должен был совершать плановую посадку для дозаправки во Львове. Воздушное судно запросило экстренную возможность дозаправиться и просто не дотянуло до взлетно-посадочной полосы несколько километров. Садовый отметил, что вблизи крушения находятся жилые дома, если бы самолет упал туда, то была бы катастрофа.

При этом депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич рассказал, что весь путь падения Ан-12 залит керосином, что удивительно в том случае, если топливо действительно заканчивалось, сообщает "Интерфакс".

Заместитель главного врача по хирургической работе восьмой городской клинической больницы Львова Игорь Стояновский сообщил, что двоих пострадавших прооперировали, еще один находится в операционной — он требует дополнительных обследований и хирургических вмешательств. Всего госпитализировали троих человек, все они были доставлены в тяжелом состоянии. На помощь вызваны специалисты из областной больницы.

По словам Стояновского, у всех пострадавших переломы, а у пациента, находящегося в операционной, черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки, а также открытый перелом конечности, сообщает РИА Новости.

Ан-12, принадлежащий авиакомпании "Украина Аэроальянс", совершил аварийную посадку в пятницу утром, 4 октября, перед этим воздушное судно исчезло с радаров. На борту находились восемь человек, в их числе семь членов экипажа и один человек, который сопровождал груз. Пять пассажиров погибли. Самолет осуществлял рейс по маршруту Виго (Испания) — Стамбул (Турция).

По данным некоторых СМИ, возраст самолета — 51 год. В связи с крушением взлетно-посадочная полоса аэропорта "Львов" закрыта в пятницу утром на взлет и посадку.

В настоящее время по факту случившегося открыто уголовное производство по части 3 статьи 276 Уголовного кодекса Украины, ее санкция предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Рассматриваются две версии крушения. Первая связана с недостатком горючего, вторая — с ошибкой пилота, поскольку самолет выходил не на визуальный заход, а на инструментальный. В данном случае плохая погода не могла повлиять на катастрофу. Об этом рассказал заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.