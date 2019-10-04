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Арктика – территория открытий 15 минут назад

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4 октября 201915:51

Цыкалов: основной ресурс Красноярского края - человеческий капитал

3 октября 2019 года в администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района прошло выездное заседание дискуссионного клуба Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) "Стратегическая сессия — Арктика 2035" с участием заместителя министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Крутикова, зампреда правительства Красноярского края Анатолия Цыкалова, гендиректора ПОРА Бориса Тарасова и главы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Евгения Вершинина.

На мероприятии представители администрации региона, а также общественных организаций и бизнеса обсудили региональное видение Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности до 2035 года, которую в настоящее время разрабатывает Минвостокразвития России. Стратегическая сессия продолжила серию мероприятий, которые состоялись в Мурманске, Архангельске, Петрозаводске, Якутске, Санкт-Петербурге и пройдут осенью во всех регионах АЗРФ.

Участники также познакомились с интерактивной цифровой платформой www.arctic2035.ru, разработанной ПОРА. С ее помощью любой житель Таймыра и всей России может отправить свои предложения для включения в Стратегию развития Арктики.

"Стратегия определит будущее Арктики на 15 лет вперед. Это большой отрезок времени, и реализовывать Стратегию предстоит всем: и федеральным властям, и регионам, и органам местного самоуправления. Поэтому мы не можем определять это будущее в отрыве от тех людей, которых оно касается, и очень важно услышать соображения людей, которые живут на Таймыре. Важно понимать, что Красноярский край сыграет ключевую роль в развитии Арктики", — отметил замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков, который принял участие в мероприятии с помощью видео-конференц-связи.

"Развитие арктических территорий — приоритетная задача края. Почти половина Красноярского края — 46% — относится к российской Арктической зоне, более того, мы ведем работу по включению в АЗРФ Эвенкийского муниципального района. Регион обладает уникальными природными ресурсами, и у нас есть ключевые партнеры — предприятия, которые помогают осваивать Север. Но при этом мы, безусловно, считаем основным ресурсом Красноярского края человеческий капитал, и наша основная цель — забота о людях", — прокомментировал заместитель председателя Правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов.

Глава Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Евгений Вершинин представил целый комплекс предложений в Стратегию развития Арктики, в частности, он затронул проблему снижения популяции северных пород рыб.

"В сложившихся условиях восстановление и сохранение популяций ценных пород рыб только за счет естественного воспроизводства невозможно. Решение данной проблемы предлагается путем строительства рыборазводного завода в городе Дудинке", — сказал Вершинин.

Он также затронул проблему транспортной доступности Таймыра, актуальную для многих других территорий АЗРФ.

"На сегодняшний день в районах Крайнего Севера существует значительное отставание развития транспортного комплекса в технологическом и структурном аспектах. Учитывая безальтернативность авиации на Таймыре как единственного круглогодичного вида транспорта, ее социальную значимость, необходима государственная поддержка развития арктического авиатранспорта, включая обновление авиапарка, инфраструктуры аэродромов, посадочных площадок. С целью обеспечения транспортной доступности населения района предлагаем распространить федеральную программу субсидирования перевозок на внутрирегиональные маршруты, включая местные перевозки в населенные пункты, находящиеся в АЗРФ", — добавил главы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

На общую проблему многих арктических городов — состояние жилищного фонда – обратил внимание исполняющий обязанности главы города Норильска Андрей Малков.

"Должен констатировать, что жилой фонд нашего города — это все советское наследие, и сегодня каждый год аварийным становятся один-два дома. Очевидно, что единственный способ обеспечить норильчан жильем — начать строить жилые дома в ближайшее время. Без поддержки государства и государственно-частного партнерства эту задачу нам не решить. У нас есть успешный опыт реализации проектов, когда финансирование ведется из различных источников, в связи с этим Норильск готов стать пилотной территорией по строительству жилья с использованием новых технологий в условиях Арктики, и наш практический опыт можно будет тиражировать на все арктические территории", — заверил Андрей Мальков.

Сегодня компании сами осознают значимость экологического аспекта работы в Арктике, заявил директор департамента федеральных и региональных программ ПАО "ГМК "Норильский никель" Андрей Грачев.

"В рамках "серного проекта", который на сегодня оценивается более чем в 123 миллиарда рублей, происходит утилизация диоксида серы, который образуется в металлургических печах и сейчас выбрасывается в атмосферу. Фактически это обезвреживание вещества и превращение его в безопасный продукт. Этот проект направлен исключительно на улучшение экологической ситуации в регионе, на улучшение качества жизни людей", — поделился опытом реализации "Норникелем" масштабных экологических проектов на арктических территориях Андрей Грачев.

"Мы обрабатываем много предложений, и в режиме стратегических сессий, и через сайт arctic2035.ru. И уже можно с уверенностью сказать, что новая Стратегия будет базироваться на гласе народа, то есть на предложениях от людей, живущих непосредственно в Арктике. И одними из основных тем, звучавших на каждой сессии, были забота о нуждах людей, обеспечение социальной защиты и повышение уровня жизни в Арктике, но, конечно же, с учетом того, какая материальная экономическая база должна быть под это подведена", — сообщил выступивший модератором стратегической сессии координатор программ Проектного офиса развития Арктики Александр Стоцкий.

В ходе дискуссии представители власти, общественности и бизнеса выдвинули целый ряд предложений для внесения в Стратегию. Председатель Норильского городского совета депутатов Александр Пестряков рассказал о необходимых налоговых стимулах для повышения конкурентоспособности и производительности труда предприятий в Арктике, развития субъектов малого и среднего бизнеса, создания новых рабочих мест и привлечения трудовых ресурсов на Крайний Север. В первую очередь это снижение ставки по налогу на прибыль, установление льготной ставки по НДПИ, освобождение от налога на имущество, создаваемое в рамках инвестиционных проектов, снижение страховых взносов, а также налоговое стимулирование развития Северного морского пути — обнуление НДС для ледовой проводки и каботажных перевозок.

Директор АНО "Агентство развития Норильска" Максим Миронов сообщил о проекте Арктического туристического кластера по созданию качественной туристической инфраструктуры на территории Норильска и Таймыра. Однако повышение туристической привлекательности и социально-экономическое развитие арктических территорий невозможны без реализации экологических проектов, существующие меры государственной поддержки которых не являются достаточными. Целесообразно разрешить применение повышающего коэффициента 3 по налогу на прибыль в отношении крупномасштабных капитальных вложений в рамках природоохранной деятельности в Арктической зоне, снять ограничения корректировки платы за негативное воздействие на окружающую среду и предусмотреть возможность ее уменьшения на сумму всех расходов на природоохранные мероприятия. В Стратегию развития Арктики необходимо внести важнейший социальный проект — Программу переселения жителей Норильска и Дудинки в районы с благоприятными климатическими условиями. Ее действие заканчивается в 2020 году, однако уже с 2016 года было прекращено финансирование из федерального бюджета, вследствие чего около 8000 семей останутся в очереди на переселение и не смогут воспользоваться ее условиями.

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