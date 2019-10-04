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4 октября 201916:04

В России найден уникальный алмаз-матрешка

Алроса

Компания "Алроса" добыла в Якутии двойной алмаз, возраст которого, по оценке ученых, может составлять более 800 миллионов лет.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировали в пресс-службе "Алроса", подчеркнув, что найденный драгоценный камень необычен по своей структуре – внутри свободно перемещается еще один алмаз, напоминая матрешку.

Отмечается, что это первая подобная находка за всю историю мировой алмазодобычи.

Подчеркивается, что несмотря на сложное строение, найденный минерал весит всего 0,62 карата, объем внутренней полости составляет 6 кубических миллиметров, а его вес внутри — 0,02 карата.

"Алроса" (от Алмазы России – Саха) является российской компанией, являющейся одной из мировых корпораций по разведке месторождений, добыче, обработке и продаже алмазов. Ее доля в мировом объёме добычи алмазов составляет 27%.

Алмазодобыча компанией проводится на территории Якутии (республика Саха), Архангельской области и в Анголе. В 2018 году "Алроса" добыла 36,7 миллионов карат алмазного сырья, выручка от продаж алмазно-бриллиантовой продукции в прошлом году составила 4,5 миллиардов долларов.

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