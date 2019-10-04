Жена селекционного отдела ЦСКА подвергла критике тренера Гончаренко

Домашний проигрыш ЦСКА "Эспаньолу" в Лиге Европы со счетом 0:2, вызвал бурную реакцию жены начальника селекционного отдела "красно-синих" Максима Дюкова Людмилы. Людмила Дюкова, давняя болельщица армейского клуба, подвергла критике главного тренера Виктора Гончаренко.

На своей странице в социальной сети Людмила Дюкова возложила вину за неудачи на тренера Виктора Гончаренко." Меня он никогда не радовал. Он прошлый сезон полностью провалил. А сейчас выезжает на ошибках соперников. Я не стала говорить это при неудачах, я это говорю давно уже".

По мнению Дюковой Виктор Гончаренко – выскочка, раскрутившийся после побед над "Реалом". После критики со стороны болельщиков ЦСКА, Людмила скрыла свое сообщение.