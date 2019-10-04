Был инсульт, а лечили от менингита: подросток умер после выписки из больницы

В городе Мурино (Ленинградская область) расследуют внезапную смерть 15-летнего подростка сразу после выписки из больницы, где его лечили от менингита.

Известно, что с 16 сентября по 1 октября школьник находился на лечении в одном из медицинских центров Санкт-Петербурга, после чего врачи отправили его домой. Однако 2 октября состояние мальчика резко ухудшилось, он скончался у себя дома.

Родители подростка винят в его смерти врачей. Тело мальчика нашел восьмилетний брат, когда вернулся вечером вместе с отцом в квартиру. По словам мамы, в комнате все было забрызгано кровью и пеной. Судя по всему, ребенок умирал долго и мучительно. "Его две недели не от того лечили, вы понимаете? Как же так? 15 лет, отличник, в походы ходил, не пил, не курил. За что?", — передает слова мамы 47News. Судмедэксперт установил причину смерти — разрыв аорты.

Подростку стало плохо 14 сентября, его голова болела со всех сторон. Сам мальчик говорил, что чувствует себя так, будто бы его сильно ударили. От обезболивающего мальчика вырвало. К двум ночи 15 сентября его родители вызвали скорую. Медики предположили, что плохое самочувствие — это "возрастное-подростковое". Ребенку вкололи более сильное обезболивающее, после чего мальчик уснул.

На следующий день утром мальчик уже не мог согнуть шею. Его повезли в поликлинику, где он прописан по месту регистрации. Ребенка немедленно поместили в бокс, затем провели обследование и поставили диагноз "серозный менингит неустановленной этиологии". Кроме того, были зафиксированы проблемы с дыханием. Мальчику на протяжении двух недель делали пункции и МРТ, кололи лекарства. Судя по выпискам из больницы, врачи отмечали положительную динамику в ходе лечения.

Мальчика выписали 1 октября. 2 октября, в день смерти, утром он погулял с собакой, отвел младшего брата на автобус. Когда мама уходила на работу, подросток сказал, что пойдет лежать. На сообщения днем мальчик не отвечал.

Близкие подростка предполагают, что изначально он пережил инсульт, но его две недели лечили от менингита, который так и не идентифицировали. До 16-летия мальчик не дожил чуть больше месяца.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей" УК РФ, сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по Ленинградской области.

По мнению следователей, смерть ребенка могла стать следствием несвоевременной постановки диагноза и неправильной оценки тяжести его состояния.