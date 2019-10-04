Герой-предатель: спасший 15 людей мужчина бросил близких и стал бомжом

В "Прямом эфире" – история Тагира Зарипова. Сейчас этот человек живет как бомж в гараже на окраине Стерлитамака, а 11 лет назад о нем писали многие СМИ. 23 июня 2008 года он спас 15 человек из маршрутного автобуса, потерявшего управление из-за того, что водителю стало плохо.

Однако после того ДТП, когда все знавшие об этой истории считали Тагира героем, в его личной жизни все пошло наперекосяк.

К тому моменту он уже был разведен. Вскоре после той громкой истории Зарипов оставил квартиру бывшей жене Зульфие и дочкам, которым тогда было 4 года и 6 лет.

Тогда же Тагир переехал в Уфу, где пытался как-то устроиться, а летом 2017-го перенес инфаркт. Сейчас 50-летний Зарипов живет в гараже – у него ничего нет, и близких людей рядом тоже нет.

В студию программы приехала его бывшая жена Зульфия, которая про подвиг мужа узнала летом 2008 года от соседей.

Рассказала она и о том, что развод их был тяжелым, муж выпивал и поднимал на нее руку. После того, как они разошлись, ей одной пришлось поднимать дочек – Тагир ничем не помогал.

Им было очень тяжело, и в какие-то моменты, говорит женщина, она даже ненавидела бывшего мужа.

Сейчас дочки уже выросли. Одна стала экономистом-бухгалтером, другая учится в институте на дизайнера.

Что они говорят бросившему их отцу? Жалеют ли его, готовы ли ему помочь?

Почему человек, который спас других, предал самых близких людей? Хочет ли он сам у кого-то попросить прощения? И что говорят ему те, кого он спас 11 лет назад?

Ответы на эти и другие вопросы – в программе "Андрей Малахов. Прямом эфир" на телеканале "Россия 1".