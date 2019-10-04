Маргарита Грачева выпустила книгу и собирается замуж

Маргарита Грачева, которая пострадала от мужа-ревнивца, отрубившего ей кисти, вскоре собирается выйти замуж, а недавно она выпустила книгу "Счастлива без рук»", в которой откровенно рассказала свою историю.

Прочитавшие ее, обратили внимание на то, что в одной из последних глав появился некий "Мистер Икс", с которым 26-летняя Маргарита пробует построить новую жизнь.

Имени избранника она не называет, но призналась, что это человек из ее нынешней реальной жизни, но афишировать ничего она пока не хочет, пишет StarHit.

Грачева добавила только, что с мамой уже его познакомила, он сделал Рите предложение, и она его приняла. Так что свадьба будет, но не в этом году, рассказала она.