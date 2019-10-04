Минфин хочет зафиксировать перечень профессий для самозанятых

Перечень профессий, представители которых могут зарегистрироваться в качестве самозанятых, должен быть зафиксирован.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.

Он подчеркнул, что правительство готово распространить данный механизм на российские регионы, поскольку в целом "он себя неплохо зарекомендовал".

При этом Силуанов отметил, что есть случаи, когда руководство предприятий нанимает людей не в качестве работника, а как самозанятых.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала о том, что считает удачным опыт по взиманию налога с самозанятых в четырех пилотных регионах – Москве, Подмосковье, Татарстане и Калужской области – и предложила распространить практику на всю Россию.

В данных субъектах РФ в тестовом режиме с 2019 года действует правило, согласно которому граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных сотрудников, должны отчислять 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% — при работе с компаниями. При этом а первоначальном этапе самозанятые освобождены от контроля и надзора со стороны проверяющих органов.