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4 октября 201916:42

Пожарные в Новокуйбышевске спасли кота и попали на видео

Вконтакте/ Михаил Дворянцев

В пятницу в Самарской области на улице Бочарикова горел жилой дом. Огонь распространился на площадь 65 квадратных метров, и для его тушения было задействовано два десятка сотрудника МЧС.

 

Были эвакуированы 8 человек и... кот, испуганно сидевший в дыму на краю балкона. Очевидец, снимающий инцидент на видео, обратил внимание на домашнее животное и сообщил о нем пожарным.

Кота не без труда нашли и спасли. В результате инцидента никто не пострадал, огонь был полностью потушен в течение получаса с момента поступления сообщения о пожаре.

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