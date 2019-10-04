Индийские военные признались, что сами сбили свой вертолет

Вертолет Ми-17 индийских ВВС, который разбился в феврале 2019 года, упал после попадания ракеты. Военные провели расследование и признали, что летательный аппарат был уничтожен по ошибке. Два офицера будут привлечены к ответственности, сообщает агентство ТАСС.

Напомним, Ми-17 потерпел крушение 27 февраля в индийском штате Кашмир. Погибли семь человек, шесть из них военнослужащие.

Многоцелевой военно-транспортный Ми-17 – один из основных вертолетов вооруженных сил Индии. Сейчас Москва поставляет Дели модификацию В-5. Основные задачи этой машины: перевозка солдат, поддержка десанта огнем, эвакуация раненых с поля боя.

Всего вертолет способен взять на борт до 4 тонн груза или 36 бойцов в полной экипировке. Крейсерская скорость – 220 километров в час, а максимальная дальность полета без дополнительных баков достигает 580 километров.