Под Челябинском легковушка влетела в грузовик и сгорела дотла. Видео

Неподалеку от села Кременкуль легкой автомобиль врезался в самосвал, вспыхнул и сгорел.

Издание ГТРК "Южный Урал", со ссылкой на очевидцев, сообщило, что в аварии могли погибнуть люди, поскольку шансов выжить у водителя и пассажиров легкового автомобиля практически не было.

Официальные комментарии по поводу случившегося ДТП не поступали.