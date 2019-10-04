Юлию Юзик задержали для "объяснений" и скоро отпустят

Задержанную в Иране российскую журналистку Юлию Юзик вскоре освободят.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави. Он пояснил, что россиянка была задержана для дачи ряда объяснений, после чего ее отпустят.

В свою очередь пресс-атташе российского посольства в Иране Андрей Ганонко рассказал ТАСС, что дипмиссия запросила консульский доступ к Юзик.

В Москве заместитель посла Ирана Ахмад Хейдариан в связи с задержанием журналистки был вызван для дачи пояснений в российское министерство иностранных дел.

38-летняя Юзик, которая работала в газете "Комсомольская правда" и журнале "Русский Newsweek", с 2003 года занимается самостоятельными журналистскими расследованиями и пишет книги. В частности, ее "Невесты Аллаха" были переизданы в 9 иностранных государствах.

29 сентября она прилетела по частному приглашению в Тегеран, где в аэропорту у нее по неизвестным причинам изъяли паспорт, а 2 октября задержали в городской гостинице. По некоторым данным ее подозревают в сотрудничестве со спецслужбами Израиля.