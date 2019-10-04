CNN поведал об обещании, которое Трамп дал Си

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что американская сторона воздержится от критики в связи с акциями протеста в Гонконге пока продолжаются консультации по торговым вопросам между Вашингтоном и Пекином.

С соответствующим заявлениям выступил в пятницу, 4 октября, телеканал CNN. В публикации также отмечается, что американский лидер готов был пойти на это, поскольку чрезвычайно заинтересован в успешном исходе переговоров.

Кроме того, CNN утверждает, что в июле Госдепартамент отменил намеченное ранее выступление в Вашингтоне американского дипломата на тему протестов в Гонконге. Якобы это произошло из-за обещания, которое дал председателю КНР Дональд Трамп. По данным телеканала, стенограмма разговора содержится в специальной компьютерной системе для хранения секретной информации.

Глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро прокомментировал данное заявление. Он не подтвердил приведенную версию разговора и отметил при этом: "Два анонимных источника. Что это за люди?". Наварро подчеркнул, что подобного рода утверждения считает легковесными, также глава Нацсовета по торговле добавил, что советует CNN прекратить делать это.

Массовые акции протеста вспыхнули в Гонконке в начале лета 2019 года. Она направлены против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, который позволит выдавать правонарушителей материковому Китаю.

США и КНР ведут переговоры об урегулировании торговых споров на протяжении нескольких месяцев. Последний, двенадцатый раунд, состоялся в Шанхае 30-31 июля. Тринадцатый раунд должен пройти в Вашингтоне в начале октября.