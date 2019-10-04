Родные, коллеги и друзья простились с полковником Капустиным

В здании Следственного комитета России простились с полковником юстиции Владиславом Капустиным, погибшим после нападения у проходной ведомства в Техническом переулке Москвы.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в СКР.

Сообщается, что траурную церемонию открыл председатель Следственного комитета Александра Бастрыкин, который отметил, что 42-летний Капустин был мужественным, тактичным и спокойным человеком, "душой болеющем за порученное дело".

Бастрыкин заверил родственников погибшего, что им будет оказана вся необходимая поддержка. Он также сообщил, что после случившейся трагедии приняты дополнительные меры по усилению безопасности сотрудников СКР.

1 октября житель Петербурга Сергей Григорьев ударил Капустина в спину самодельной заточкой, в тот же день полковник юстиции скончался в реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Убийца был задержан на месте.