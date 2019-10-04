Говоря с Зеленским, Лукашенко назвал Украину Россией

Выступая в Житомире на II форуме регионов Украины и Белоруссии, Александр Лукашенко оговорился, назвав Украину Россией. Владимир Зеленский, в свою очередь, поправил белорусского лидера, но подобная путаница рассмешила политика и публику.

Лукашенко заявил: "Знаете, Владимир Александрович, вот эта площадка регионов России…". Зеленский после небольшой паузы поправил президента Белоруссии: "Украины, Александр Григорьевич". Белорусский лидер не растерялся и ответил: "Я испугался, думал, неужели "Владимир Владимирович" сказал?". Зеленский на это отметил: "Слава Богу, нет!". После этих слов в зале раздался смех. Соответствующее видео опубликовал на своем YouTube-канале Sputnik.

Александр Лукашенко во время форума заявил, что его украинский коллега не нуждается в советах и понимает, что ему как президенту нужно делать и белорусский лидер уверен в том, что Зеленский это сделает.

Президенты Белоруссии и Украины договорились, что вместе займутся "разбором завалов" в двусторонних отношениях, которые созданы за последние годы. По словам Лукашенко, они начали это делать "сегодня".

Кроме того, белорусский лидер назвал Украину одним из главных торговых партнеров Беларуси. По его словам, за прошлый год товарооборот был увеличен почти на 20 процентов, но это далеко не предел возможностей. "Общая история и соседство предопределили приоритеты, в том числе в экономической сфере", — отметил Лукашенко.

По мнению белорусского лидера, развитию белорусско-украинских отношений будут попытаться помешать внешние силы. Лукашенко заявил, что чем роднее будут государства, тем большее сопротивление они будут ощущать. "К сожалению, мир действует по принципу "разделяй и властвуй", — отметил президент Белоруссии. Кроме того, он подчеркнул, что лидеры стран готовы противостоять внешнему давлению. По его словам, он сам и Зеленский — добрые люди, которые не хотят против кого-то дружить, воевать.

Владимир Зеленский, в свою очередь, отметил укрепление отношений с Белоруссией как на центральном, так и региональном уровнях. По его словам, на форуме были подписаны коммерческие контракты на сумму около 500 миллионов долларов. Зеленский заявил, что товарооборот между Украиной и Белоруссией должен превысить 6 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что лидеры двух стран поговорили о границе, нефти и ракетах. Кроме того, Зеленский объявил украинцев и белорусов "ментально одинаковыми".