Сборная Кипра определилась с составом

Тренерский штаб сборной Кипра во главе с тренером Раном Бен-Шимоном, назвал имена футболистов, вызванных на ближайшие отборочные матчи чемпионата Европы 2020. Киприотам предстоит сыграть со сборными Казахстана и России.

10 октября сборная Кипра сыграет в Нур-Султане с командой Казахстана, а 13 октября в Никосии примет сборную России. После шести туров островитяне занимают четвертое место в группе I, набрав семь очков. Лидирует команда Бельгии (18 очков), далее расположились сборные России (15), Казахстана (7) и Шотландии (6), на последнем месте сборная Сан-Марино (0).

На ближайшие матчи вызваны следующие игроки: вратари — Михаэл Неофитос ("Астерас Триполис" Греция), Урко Пардо ("Эрмис Арадипу"), Константинос Панаи ("Омония Никосия"); защитники — Андреас Каро ("Салернитана" Италия), Яннис Кусулос ("Омония Никосия"), Константинос Лаифис ("Стандард" Бельгия), Йоргос Меркис, Николас Янну (оба — АПОЭЛ), Константинос Минтиккис ("Докса Катокопиа"). полузащитники — Костакис Артиматас, Ренату Маргаса, Михалис Янну (все — "Анортосис"), Энтони Георгиу ("Ипсвич Таун" Англия), Хараламбос Кириаку ("Аполлон"), Яннис Кости ("Неа Саламина"), Матья Шполярич ("АЕК Ларнака"), Йоргос Экономидес ("Олимпиакос Никосия"); нападающие — Андреас Авраам ("АЕЛ Лимассол"), Фотиос Папулис, Яннис Питтас (оба — "Аполлон"), Пиерос Сотириу ("Копенгаген" Дания), Димитрис Христофи ("Омония Никосия"), Йоргос Эфрем (АПОЭЛ).