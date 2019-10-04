Путин заинтересовался созданием медицинской госкорпорации

Президенту РФ Владимиру Путину интересна гипотетическая возможность создания государственной корпорации по медицине по аналогии с "Росатомом", объединившим атомную энергетику, оставив при этом Минздрав в качестве контролирующего ведомства.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом глава государства рассказал в ходе своего общения с участниками наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" в Сочи.

По мнению Путина, гипотетическое создание такой госкорпорации совсем не означает ликвидацию страховой системы в медицине, которая должна обеспечивать бесплатность отечественного здравоохранения.

Его собеседники подтвердили, что такой вариант, в принципе, возможен.