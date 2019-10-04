Бельгийские ВВС смогли заснять российский Су-34 в тепловом спектре

Истребители F-16 военно-воздушных сил Бельгии смогли заснять российский боевой самолет Су-34 в инфракрасном диапазоне. Фото было сделано 3 октября над Балтийским морем, сообщают ВВС Королевства в своем микроблоге Twitter.

After one month of safeguarding the Baltic airspace, the @BeAirForce conducted already 109 sorties totalising 191 flying hours. Our #F16 aircraft and crew were already scrambled 16 times and performed 8 interceptions. Yesterday our pilots encountered a #SU34 and SU-24. pic.twitter.com/FsnYyO4WYl — Belgian Air Force🇧🇪 (@BeAirForce) 4 октября 2019 г.

Бельгийские военные добавили, что за месяц совершили 109 патрульных вылетов и провели в воздухе в общей сложности 191 час. 8 раз истребители летали на перехват самолетов других стран.

Су-34 – двухместный ударный самолет, который может выполнять задачи бомбардировщика, истребителя или штурмовика. На 12 точках подвески можно разместить до 8 тонн оружия: управляемые и неуправляемые бомбы, блоки реактивных снарядов, ракеты "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".

Предельная скорость – 1900 километров в час, максимальная высота – 14 километров. Без дозаправки Су-34 может пролететь до 4500 километров.