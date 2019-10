Бельгийские ВВС смогли заснять российский Су-34 в тепловом спектре

Истребители F-16 военно-воздушных сил Бельгии смогли заснять российский боевой самолет Су-34 в инфракрасном диапазоне. Фото было сделано 3 октября над Балтийским морем, сообщают ВВС Королевства в своем микроблоге Twitter.

After one month of safeguarding the Baltic airspace, the @BeAirForce conducted already 109 sorties totalising 191 flying hours. Our #F16 aircraft and crew were already scrambled 16 times and performed 8 interceptions. Yesterday our pilots encountered a #SU34 and SU-24. pic.twitter.com/FsnYyO4WYl