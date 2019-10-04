"Замуж пока не собираюсь": Грачева опровергла новость о свадьбе

Маргарита Грачева, известная как жертва мужа-тирана, опровергла новость о том, что выходит замуж. Соответствующую информацию она опубликовала на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что Грачева выпустила книгу, в которой подробно рассказывает о своей жизни. Журнал StarHit рассказал, что одна из глав посвящена некому Мистеру Икс, с которым девушка пытается построить новую жизнь. Сама Маргарита призналась, что этот персонаж является действительным, она уже познакомила его со своей мамой. Грачева отметила, что в этом году он сделал ей предложение и она его приняла, потому будет свадьба, но не в этом году.

Теперь Маргарита опровергла данную информацию, ответив на публикацию "Вести.Ru". На своей странице в Instagram она отметила, что книгу действительно выпустила, но замуж пока не собирается.

Маргарита Грачева пострадала от действий супруга, которого приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Ревнивец вывез жену в лес, где перевязал ей руки жгутом, а затем отрубил кисти рук. В ходе сложной операции Грачевой восстановили одну руку, вторую заменяет протез.