Азербайджанский гроссмейстер выиграл Кубок мира по шахматам

В Ханты-Мансийске завершился розыгрыш Кубка мира по шахматам. Победителем стал Теймур Раджабов из Азербайджана.

В финале Тимур победил на тай-брейке обыграл китайца Дин Лижэня. Соперники сыграли четыре партии в быстрые шахматы, после чего выявили победителя с помощью двух партий в блиц. Раджабов одержал две победы. Общий счет финала — 6-4. Третье место занял француз Максим Вашье-Лаграв

Оба финалиста обеспечили себе участие в турнире претендентов, победитель которого поборется с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном за шахматную корону.