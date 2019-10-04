Кладбище пещерных медведей обнаружили на Урале

Уникальные находки возрастом не менее тридцати тысячи лет нашли ученые на юге Свердловской области. В пещере обнаружили кости древних медведей, сообщает ГТРК "Урал".

По словам специалистов. это настоящее кладбище пещерных медведей. Всего была найдена сотня экземпляров. Что интересно, они находились в очень хорошем состоянии. Дело в том, что раньше сюда никто не забирался, поэтому кости не разрушены.

Как рассказал старший научный сотрудник института экологии, растений и животных Уральского отделения РАН Павел Косинцев, местонахождение сохранилось практически в своем первоначальном виде, поэтому является источником важной информации для исследователей. Теперь можно будет провести ряд научных опытов, чтобы прояснить, как существовали древние косолапые, что ели и почему погибли.

Археологи продолжают свои изыскания.