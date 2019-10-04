Габунию опросят о хищении денег "Рустави 2"

Бывшего ведущего грузинской телекомпании "Рустави 2" Георгия Габунию, известного по нецензурной брани в прямом эфире в адрес руководства России, вызвали в Генпрокуратуру Грузии. Ему предстоит дать показания по делу о хищении денежных средств "Рустави 2". Сейчас Габуния работает на телеканале "Мтавари архи".

Расследуется дело о злоупотреблении служебными полномочиями против законных интересов "Рустави 2", присвоении денег в крупном размере с использованием служебного положения и сокрытии имущества мнимой и/или лицемерной сделкой. Накануне, 3 октября, показания по этому делу дали бывший шеф информационной службы телеканала Георгий Лаперашвили и бывший телеведущий, член оппозиционной партии "Единое национальное движение" Заал Удумашвили.

Обвиняемый в присвоении денег "Рустави 2" — бывший гендиректор телекомпании Ника Гварамия, передает ТАСС. В августе Генпрокуратура Грузии выдвинула против него обвинение в финансовых махинациях, нанесших телекомпании ущерб в более чем семь миллионов лари (порядка 2,38 миллиона долларов).

По данным следствия, в январе 2015 года Гварамия оформил соглашение с компанией "Интермедиа плюс", которой владеют и которую возглавляют его друзья. "Рустави 2" уступила "Интермедиа плюс" право на размещение рекламы на принадлежащих телекомпании каналах "Комеди канал" и "Марао". По утверждению прокуратуры, Гварамия действовал против интересов "Рустави 2", из-за чего бюджет телеканала не досчитался миллионов лари.

В качестве меры пресечения для Гварамии Тбилисский городской суд избрал залог в 40 тысяч лари (более 13 тысяч долларов). Бывший гендиректор телекомпании платить залог не хотел, но потом все же внес деньги.