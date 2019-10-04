Екатеринбург готов принять чемпионат мира по баскетболу среди женщин

Чемпионат мира по баскетболу среди женщин 2022 гола может пройти в Екатеринбурге. Члены Межведомственной комиссии по организации и проведению в России международных спортивных соревнований поддержали соответствующую заявку.

Межеведомственная комиссия во главе с вицу-премьером правительства России Ольгой Голодец, при участии министра спорта РФ Павла Колобкова и президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова поддержали заявку Екатеринбурга, которую представили президент РФБ Андрей Кириленко и заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов.

Также на право провести женский чемпионат мира претендует Австралия. Решение о месте проведения чемпионата мира-2022 среди женских команд будет принято в марте следующего года.