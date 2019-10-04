В Забайкалье отремонтированы все мосты, разрушенные весной при пожарах

Все разрушенные во время весенних степных пожаров мосты полностью восстановлены. Об этом сообщает ГТРК "Чита".

Основной массив пострадавших в Забайкальском крае в апреле сооружений находился в Александрово-Заводском районе — на подъезде к селу Шара и по дороге к селу Шара-Шаракан. Восстановлен и мост у села Алеур в Нерчинском районе.

Как отчитался министр строительства дорожного хозяйства и транспорта края Алексей Гончаров, как и было обещано, подрядчик осуществил свою работу в установленные сроки. Все мосты открыты для эксплуатации. Названа сумма, в которую обошелся ремонт: примерно восемь миллионов рублей.