Президент России Владимир Путин рассказал шутливую историю о журналистах. Российский лидер поделился ей на заседании наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей", отвечая на предложение одного из победителей конкурса "Лидеры России" писать побольше в интернете о чем-то позитивном.

Владимир Путин рассказал, что один из его знакомых, у которого есть приятель главный редактор, пригласил журналистов на открытие моста. Никто не приехал, потому началась ругань: "Что же ты, поросенок такой, никого не прислал?", — обратился к главному редактору знакомый, на что тот ответил: "А что присылать? Если бы у тебя мост сгорел, мы бы все приехали, а так построили, ну и построили, молодцы".

Российский лидер отметил, что важно не хвалиться, но показывать при этом позитивные вещи. По мнению Владимира Путина, особенно это полезно, когда есть для того реальные основания, поскольку позитив создает дополнительную мотивацию для дальнейших шагов в направлении созидания, сообщает ТАСС.

Президент России в ходе заседания также отметил смену приоритетов у девушек и в положительном русле оценил появление площадок, которые помогают женщинам совмещать карьеру и семью. По мнению Путина, нельзя ответить на то, что важнее — семья, дети или карьера. "Это все равно, что спросить: что важнее — сердце или голова", — подчеркнул российский лидер.

Президент рассказал, что статистика в настоящее время показывает увеличенный возраст российских невест — от 20 до 31 года. По мнению Путина, это говорит о некоторых изменениях в обществе, о том, что происходит. У женщин, в частности, на первое место выходят образование, карьера и так далее.

Владимир Путин попросил первого заместителя руководителя администрации Сергея Кириенко проследить, чтобы наработки участников проекта "Россия — страна возможностей" не пропали, а воплощались в жизнь и приносили пользу.

Президент отметил, что данный проект существует уже год. По его словам, он с большим удовольствием послушал то, что явилось результатом данной работы. Российский лидер выделил хороший отбор, молодой возраст участников, их заинтересованность, увлеченность и эффективность. В связи с этим Путин пожелал, чтобы каждый продолжал и дальше заниматься своим любимым делом, а государство, в свою очередь, будет их поддерживать.