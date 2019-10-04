Штаты испытали новую противокорабельную ракету

Военно-морские силы США провели испытания новой противокорабельной ракеты NSM, или Naval strike missile, рядом с тихоокеанским островом Гуам. Боеприпас стартовал с корабля прибрежной зоны, а в качестве мишени выступило старое судно, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на американские СМИ.

NSM разработала компания Raytheon. Как поясняют создатели, основные особенности их ракеты – это малая заметность: слабое излучение системы наведения, малая высота полета, маневры уклонения. Радиус действия ракеты составляет примерно 185 километров.

Первый известные испытания ракеты были проведены в 2014 году. NSM была запущена с борта боевого корабля USS Coronado. В 2018 году Raytheon подписал контракт с военно-морским флотом США на производство и поставку этих ракет. Вооружать ими планируют корабли прибрежной зоны.