Байден, импичмент, Иран и КНДР: Трамп сделал ряд заявлений

Президент США Дональд Трамп настаивает, что в "деле Байдена" его волнует борьба с коррупцией, а не политика, передает РИА Новости.

Глава Белого дома сообщил журналистам, что если экс-вице-президент Джо Байден будет выдвинут Демократической партией США в качестве кандидата на президентских выборах 2020 года, то он станет для него "легким соперником".

Накануне Трамп проинформировал мировую общественность о том, что хотел бы, чтобы Украина и Китай расследовали бы деятельность Байдена и его сына Хантера. Последнего он ранее обвинил в том, что тот получал крупные суммы денег от Киева и Пекина.

Демократы, которые начали процедуру импичмента в Палате представителей Конгресса США в ответ обвинили Трампа в том, что тот хочет скомпрометировать своего политического соперника.

Между тем Трамп не увязывает проведение возможного расследования в Китае против Байденов с заключением торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином. По его словам, на первое место он ставит интересы Америки и только.

Комментируя вопросы журналистов о том, как он относится к процедуре начала против него импичмента, Трамп, как сообщает ТАСС, ответил, что намерен послать спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси письмо с требованием провести голосование по этому поводу – за процедуру отстранения нынешнего президента от должности выступают далеко не все конгрессмены.

Он также рассказал, что американские и иранские политики зондировали вопрос его встречи с президентом Ирана Хасаном Рухани на "полях" 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, но она не состоялась из-за желания Тегерана отменить американские санкции.

Трамп сообщил, что представители КНДР хотят новой встречи руководителя Северной Кореи с президентом США, подчеркнув, что "мы дадим вам знать, когда будет принято решение".