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4 октября 201919:41

США отменят визы для граждан Польши

Владимир Зинин/ТАСС

Граждане Польши получат возможность безвизового въезда в США, пообещал американский президент Дональд Трамп. Речь идет о полной отмене виз, заявил Трамп в беседе с журналистами в Белом доме.

По словам Трампа, он подпишет предварительную заявку на полную отмену виз для Польши, передает РИА Новости. По уточнению пресс-службы Белого дома, американский Госдепартамент официально выдвинул кандидатуру Польши для вступления в программу безвизового въезда для бизнеса и туризма. Окончательное решение по этому вопросу примет Министерство внутренней безопасности США.

Госдепартамент назвал решение сделать Польшу кандидатом на безвизовый въезд важным шагом на пути дальнейшего укрепления экономических, культурных и межличностных связей между двумя странами.

Ранее, 23 сентября, США и Польша подписали Совместную декларацию об усилении оборонного сотрудничества. Это произошло во время визита в Вашингтон президента Польши Анджея Дуды.

Штаты разместят на польской территории эскадрильи разведывательных беспилотников и увеличат численность своих военнослужащих на тысячу человек с четырех с половиной тысяч.

Инфраструктуру подготовит Польша. Взамен, заявил Дональд Трамп, ее граждане смогут ездить в Америку без виз. По его словам, Вашингтон работает в этом направлении. Дуда тогда выразил надежду, что визы будут отменены до 25 декабря.

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