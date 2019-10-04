Карло Анчелотти намерен уйти из "Наполи" в конце сезона

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти может покинуть свой пост в конце сезона. При этом контракт 61-летнего специалиста рассчитан до июня 2021 года.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", у Анчелотти не лучшим образом складываются отношения с лидером команды Лоренцо Инсиньо. Кроме того, неаполитанцы в нынешнем сезоне играет хуже, чем год назад. Вице-чемпионы Италии пока занимают четвертое место.

Карло Анчелотти в прошлом полузащитник "Ромы", "Милана" и сборной Италии возглавил "Наполи" летом 2018 года заменив на этом посту Маурицио Сарри. Также Анчелотти тренировал "Парму", "Милан", "Ювентус", "Челси", "Реал", "Пари Сен-Жермен" и "Баварию". Он побеждал в Кубке чемпионов и как футболист (дважды с "Миланом") и трижды, как тренер (два с раза с "Миланом" и один раз с "Реалом").