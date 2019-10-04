Врачи удалили россиянке из носа вишневую косточку 70-летней давности

80-летняя пациентка обратилась в московское консультативно-диагностическое отделение Института оториноларингологии со снимком, сделанным в ходе лечения у стоматолога. Во время томографии у пенсионерки обнаружили инородное тело, которым оказалась вишневая косточка.

Впоследствии выяснилось, что с ядром плода пациентка прожила 70 лет. Пенсионерка не вспомнила, когда к ней в нос попала косточка, но предположила, что это могло произойти в детстве.

Обратившаяся к лор-врачам пациентка не жаловалась, лишь рассказала, что в течение всей жизни у нее были постоянные слизисто-гнойные выделения из носа — на них пенсионерка не обращала особого внимания, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

Вишневую косточку у пациентки извлекли под местным наркозом. Спустя несколько дней после извлечения плода пенсионерка ощутила улучшение носового дыхания в такой степени, о которой и не подозревала ранее.