Медведев дал старт добыче нефти на кубинском месторождении Бока де Харуко

Российский флаг установлен в мавзолее неизвестного борца за независимость Кубы в здании Капитолия в Гаване в память о наших соотечественниках, которые в XIX веке вместе с кубинским народом сражались против испанских угнетателей. Триколор администрации музея передал Дмитрий Медведев. Сегодня Москва помогает Гаване технологиями. В присутствии премьера российские нефтяники приступили к бурению первой скважины на месторождении самой тяжелой нефти в мире.

Имя самого известного обладателя диплома Гаванского университета знают во всем мире: в 1950-м факультет права закончил Фидель Кастро. Сегодня в старейший кубинский вуз приехал Дмитрий Медведев. Премьер-министру России присудили степень почетного доктора политических наук.

Политика, которую на протяжении десятилетий проводил в жизнь бывший выпускник гаванского юрфака Кастро, больше всего раздражала могущественного соседа. США вообще не любят, когда кто-то действует без оглядки на Америку.

"Мы тоже испытываем серьезное давление извне. Я напомню, что против Советского Союза и России санкции в XX и XXI веке вводились более десятка раз, но ни разу это не привело к каким-либо изменениям нашей внутренней и внешней политики. Так будет и сейчас. Россия не поддается давлению извне — как и Куба", — заявил Медведев.



Американский прессинг на себе испытывают и союзники кубинцев — венесуэльцы. Ставка на самозванца Гуайдо не сработала, но в Вашингтоне по-прежнему хотят сменить законно избранную власть.

"Сейчас в вашем регионе фактически происходит обкатка новой модели всякого рода вмешательств в дела суверенных государств, попыток нелегитимных переворотов, смены режима. Причем в данном случае Соединенные Штаты Америки действуют не только с помощью "мягкой силы", как принято говорить в международных делах, но, по сути, в лоб требуют смены правительств, суют свой нос в любые дела, в любые решения всех стран", — говорит российский премьер.

Ситуация в Венесуэле напрямую затрагивает и Кубу: основной объем нефти на остров Свободы поступает как раз из Боливарианской Республики. Американские санкции против венесуэльской корпорации PDVSA вызвали сокращение поставок и дефицит бензина на острове. В Гаване задумываются о собственной добыче. Наши нефтяники готовы помочь.

Общий объем кубинской нефти оценивают в 3,7 миллиарда тонн — вот только пустить ее в дело непросто. Кубинская нефть — самая тяжелая в мире, она похожа на вязкое желе. Чтобы добыть ее из битуминозных пластов, нужны особые технологии. И здесь, на первой из трех горизонтальных скважин месторождения Бока де Харуко, их уже применяют.

Старт регулярной добыче дает Дмитрий Медведев — нажимает на символическую красную кнопку. Пообщался глава правительства и с нефтяниками. Россияне с кубинцами работают тут плечом к плечу.

У российских нефтяников на Кубе — далеко идущие планы. Здесь на Бока де Харуко они собираются пробурить 30 скважин, чтобы получить два миллиона тонн нефти за 10 лет.