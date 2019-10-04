Новости Политика

Все видео этой рубрики
4 октября 201921:36 Валентин Богданов

Медведев дал старт добыче нефти на кубинском месторождении Бока де Харуко

Медведев дал старт добыче нефти на кубинском месторождении Бока де Харуко

Российский флаг установлен в мавзолее неизвестного борца за независимость Кубы в здании Капитолия в Гаване в память о наших соотечественниках, которые в XIX веке вместе с кубинским народом сражались против испанских угнетателей. Триколор администрации музея передал Дмитрий Медведев. Сегодня Москва помогает Гаване технологиями. В присутствии премьера российские нефтяники приступили к бурению первой скважины на месторождении самой тяжелой нефти в мире.

Имя самого известного обладателя диплома Гаванского университета знают во всем мире: в 1950-м факультет права закончил Фидель Кастро. Сегодня в старейший кубинский вуз приехал Дмитрий Медведев. Премьер-министру России присудили степень почетного доктора политических наук.

Политика, которую на протяжении десятилетий проводил в жизнь бывший выпускник гаванского юрфака Кастро, больше всего раздражала могущественного соседа. США вообще не любят, когда кто-то действует без оглядки на Америку.

"Мы тоже испытываем серьезное давление извне. Я напомню, что против Советского Союза и России санкции в XX и XXI веке вводились более десятка раз, но ни разу это не привело к каким-либо изменениям нашей внутренней и внешней политики. Так будет и сейчас. Россия не поддается давлению извне — как и Куба", — заявил Медведев.


Американский прессинг на себе испытывают и союзники кубинцев — венесуэльцы. Ставка на самозванца Гуайдо не сработала, но в Вашингтоне по-прежнему хотят сменить законно избранную власть.

"Сейчас в вашем регионе фактически происходит обкатка новой модели всякого рода вмешательств в дела суверенных государств, попыток нелегитимных переворотов, смены режима. Причем в данном случае Соединенные Штаты Америки действуют не только с помощью "мягкой силы", как принято говорить в международных делах, но, по сути, в лоб требуют смены правительств, суют свой нос в любые дела, в любые решения всех стран", — говорит российский премьер.

Ситуация в Венесуэле напрямую затрагивает и Кубу: основной объем нефти на остров Свободы поступает как раз из Боливарианской Республики. Американские санкции против венесуэльской корпорации PDVSA вызвали сокращение поставок и дефицит бензина на острове. В Гаване задумываются о собственной добыче. Наши нефтяники готовы помочь.

Общий объем кубинской нефти оценивают в 3,7 миллиарда тонн — вот только пустить ее в дело непросто. Кубинская нефть — самая тяжелая в мире, она похожа на вязкое желе. Чтобы добыть ее из битуминозных пластов, нужны особые технологии. И здесь, на первой из трех горизонтальных скважин месторождения Бока де Харуко, их уже применяют.

Старт регулярной добыче дает Дмитрий Медведев — нажимает на символическую красную кнопку. Пообщался глава правительства и с нефтяниками. Россияне с кубинцами работают тут плечом к плечу.

У российских нефтяников на Кубе — далеко идущие планы. Здесь на Бока де Харуко они собираются пробурить 30 скважин, чтобы получить два миллиона тонн нефти за 10 лет.

Сейчас

21:21

Названа победительница конкурса "Учитель года"

20:09

По запросу США: Бьянки задержан вслед за Коршуновым

19:31

США отменят визы для граждан Польши

18:13

Путин заинтересовался созданием медицинской госкорпорации

17:16

Юлию Юзик задержали для "объяснений" и скоро отпустят

15:48

В России найден уникальный алмаз-матрешка

14:36

Президент прибыл в Тамань

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Самолет Аirbus-321 из-за неисправности возвращается во Внуково

Самолет Аirbus-321 из-за неисправности возвращается во Внуково

5 минут назад
Новак, Хандога и Фальбе-Хансен прокомментировали ситуацию с СП-2

Новак, Хандога и Фальбе-Хансен прокомментировали ситуацию с СП-2

1 час назад
Путин рассказал шутливую историю о журналистах

Путин рассказал шутливую историю о журналистах

2 часа назад

Трансляции

Завтра, 5 октября

20:00

Программа "Вести в 20:00"

6 октября

20:00

Программа "Вести недели"
22:40

Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым

7 октября

12:15

Объявление Нобелевских лауреатов по физиологии и медицине
Все трансляции
На время ремонта Думы депутатов примет Дом Союзов

На время ремонта Думы депутатов примет Дом Союзов

58 минут назад
В Москве рухнула строительная люлька, есть жертвы

В Москве рухнула строительная люлька, есть жертвы

22 минуты назад
Индустриальный город на месте степи: Путина ознакомили с промышленным парком Тамани

Индустриальный город на месте степи: Путина ознакомили с промышленным парком Тамани

1 час назад
Юлию Юзик задержали для "объяснений" и скоро отпустят

Юлию Юзик задержали для "объяснений" и скоро отпустят

4 часа назад
Говоря с Зеленским, Лукашенко назвал Украину Россией

Говоря с Зеленским, Лукашенко назвал Украину Россией

4 часа назад
Минфин хочет зафиксировать перечень профессий для самозанятых

Минфин хочет зафиксировать перечень профессий для самозанятых

5 часов назад
Первый в истории алмаз-матрёшка найден в Якутии

Первый в истории алмаз-матрёшка найден в Якутии

5 часов назад
Стало известно, как Путин проведет день рождения

Стало известно, как Путин проведет день рождения

7 часов назад
Патрушев рассказал о предотвращенных терактах

Патрушев рассказал о предотвращенных терактах

7 часов назад
Спасение пилотов разбившегося под Львовом Ан-12 сняли на видео

Спасение пилотов разбившегося под Львовом Ан-12 сняли на видео

6 часов назад
Помогите Злате с пороком сердца: девочке нужна срочная операция

Помогите Злате с пороком сердца: девочке нужна срочная операция

03.10.2019 11:10
200 человек на одной сцене: Дом музыки представит проект Concerto grandioso

200 человек на одной сцене: Дом музыки представит проект Concerto grandioso

02.10.2019 12:42
Нужна помощь: Алисе Литуевой требуется курсовое лечение

Нужна помощь: Алисе Литуевой требуется курсовое лечение

30.09.2019 08:09
Экс-помощница Де Ниро подала на него в суд за сексизм и издевательства

Экс-помощница Де Ниро подала на него в суд за сексизм и издевательства

16 минут назад
Медведев дал старт добыче нефти на кубинском месторождении Бока де Харуко

Медведев дал старт добыче нефти на кубинском месторождении Бока де Харуко

31 минута назад
Названа победительница конкурса "Учитель года"

Названа победительница конкурса "Учитель года"

39 минут назад
Импичмент Трампу все больше напоминает телевизионный сериал

Импичмент Трампу все больше напоминает телевизионный сериал

53 минуты назад
Полигон по разведению сил: в Станице Луганской открыли временный мост

Полигон по разведению сил: в Станице Луганской открыли временный мост

1 час назад
По запросу США: Бьянки задержан вслед за Коршуновым

По запросу США: Бьянки задержан вслед за Коршуновым

1 час назад
"Салават Юлаев" оборвал победную серию "Северстали" в КХЛ

"Салават Юлаев" оборвал победную серию "Северстали" в КХЛ

1 час назад
Microsoft сообщила о попытке взлома аккаунтов, связанных с кандидатом в президенты США

Microsoft сообщила о попытке взлома аккаунтов, связанных с кандидатом в президенты США

2 часа назад
США отменят визы для граждан Польши

США отменят визы для граждан Польши

2 часа назад
Габунию опросят о хищении денег "Рустави 2"

Габунию опросят о хищении денег "Рустави 2"

3 часа назад
Штаты испытали новую противокорабельную ракету

Штаты испытали новую противокорабельную ракету

3 часа назад
Поселиться в старинном доме в Москве можно за 38 тысяч в месяц

Поселиться в старинном доме в Москве можно за 38 тысяч в месяц

3 часа назад
"Замуж пока не собираюсь": Грачева опровергла новость о свадьбе

"Замуж пока не собираюсь": Грачева опровергла новость о свадьбе

3 часа назад
Бельгийские ВВС смогли заснять российский Су-34 в тепловом спектре

Бельгийские ВВС смогли заснять российский Су-34 в тепловом спектре

3 часа назад
Смартфонам Huawei и Samsung угрожает крупная уязвимость в Android

Смартфонам Huawei и Samsung угрожает крупная уязвимость в Android

3 часа назад
Родные, коллеги и друзья простились с полковником Капустиным

Родные, коллеги и друзья простились с полковником Капустиным

4 часа назад
Биологи сконструировали в мозге птицы воспоминание о песне

Биологи сконструировали в мозге птицы воспоминание о песне

4 часа назад
Не вводите в заблуждение: правительство просит не называть квартиры апартаментами

Не вводите в заблуждение: правительство просит не называть квартиры апартаментами

4 часа назад
CNN поведал об обещании, которое Трамп дал Си

CNN поведал об обещании, которое Трамп дал Си

4 часа назад
Герой-предатель: спасший 15 людей мужчина бросил близких и стал бомжом

Герой-предатель: спасший 15 людей мужчина бросил близких и стал бомжом

4 часа назад
Под Челябинском легковушка влетела в грузовик и сгорела дотла. Видео

Под Челябинском легковушка влетела в грузовик и сгорела дотла. Видео

4 часа назад
Индийские военные признались, что сами сбили свой вертолет

Индийские военные признались, что сами сбили свой вертолет

4 часа назад
После издевательств над учеником уволилась директор московской школы

После издевательств над учеником уволилась директор московской школы

5 часов назад
В Британии продают тюрьму, в которой сидел Оскар Уайльд

В Британии продают тюрьму, в которой сидел Оскар Уайльд

5 часов назад
Российской Hyundai Creta теперь можно управлять со смартфона

Российской Hyundai Creta теперь можно управлять со смартфона

5 часов назад
На Майорке открыли отель для женщин в стрессе

На Майорке открыли отель для женщин в стрессе

6 часов назад
Песков о положении среднего класса: не все сразу

Песков о положении среднего класса: не все сразу

6 часов назад
В России построят сразу три новых радара

В России построят сразу три новых радара

7 часов назад
Ирина Роднина долго не могла вернуться из США, потому что стала "заложницей"

Ирина Роднина долго не могла вернуться из США, потому что стала "заложницей"

7 часов назад
Как переделывают мультфильмы в разных странах

Как переделывают мультфильмы в разных странах

9 часов назад
Техновидение. Робопсы взялись за работу, а Microsoft — за смартфоны

Техновидение. Робопсы взялись за работу, а Microsoft — за смартфоны

9 часов назад
У российской границы замечены более сорока самолетов-шпионов

У российской границы замечены более сорока самолетов-шпионов

9 часов назад
Протестированы машины с системой обнаружения пешеходов. Все "пешеходы" погибли

Протестированы машины с системой обнаружения пешеходов. Все "пешеходы" погибли

10 часов назад
На Вести.Ru в Одноклассниках подписались более 700 000 человек!

На Вести.Ru в Одноклассниках подписались более 700 000 человек!

10 часов назад
"Аэрофлот" проводит фотоконкурс "Россия удивляет"

"Аэрофлот" проводит фотоконкурс "Россия удивляет"

10 часов назад
Осень вернется на уикенд: продолжение бабьего лета и ливни с грозами

Осень вернется на уикенд: продолжение бабьего лета и ливни с грозами

11 часов назад
Камни, воды и подземелья Рускеалы

Камни, воды и подземелья Рускеалы

11 часов назад
Автомобилям с ГБО могут разрешить бесплатный проезд по платным дорогам

Автомобилям с ГБО могут разрешить бесплатный проезд по платным дорогам

11 часов назад
Хейзел Борис, президент Placemakers: о стандартах городского планирования и проектах в России

Хейзел Борис, президент Placemakers: о стандартах городского планирования и проектах в России

12 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку