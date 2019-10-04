Индустриальный город на месте степи: Путина ознакомили с промышленным парком Тамани

Порт, который благодаря частным инвестициям может стать одним из ключевых для экономики страны, в пятницу, 4 октября, осмотрел Владимир Путин. Президент посетил портово-индустриальный промышленный парк Тамани. Миллиарды долларов в него вложил французский предприниматель — государство лишь подготовило инфраструктуру. В будущем здесь появятся сразу шесть заводов, продукцию можно будет экспортировать в самые разные страны.

Президентский вертолет сделал круг над Таманским полуостровом. Внизу кипит стройка — прокладывают подъездные пути, строят сортировочные станции и резервуары для хранения. Уже на земле Путину показали вагоноопрокидыватель — устройство, которое с изяществом, удивительным для исполина, переворачивает груженный углем многотонный вагон. Новая установка освобождает сразу три вагона всего за три минуты. И таких в таманском терминале — две. Когда счет идет на миллионы тонн, важна каждая секунда.

Огромные роторные экскаваторы работают на перевалке угля в Таманском терминале. Производительность каждого — 4500 тонн в час. Далее на погрузку — на корабли уголь поступает по транспортировочным конвейерам, они накрыты кожухами, так что в атмосферу уголь не попадает. Охрана окружающей среды — самое главное. Стоимость проекта — более 8 миллиардов долларов. И это все — частные деньги.

"Мы все то, что строим, строим по сейсмике до 9 баллов. Под этими всеми сооружениями здесь колоссальные сваи и колоссальная конструкция", — рассказал председатель совета директоров компании ОТЭКО Мишель Литвак.

На берегу вырос настоящий индустриальный город — с нуля, там, где раньше была голая степь. А еще терминалы по перевалке сжиженного газа и нефтепродуктов, их пропускная способность — до 20 миллионов тонн в год.

В ходе строительства терминала проложена железнодорожная ветка — 35 километров. Сначала на объект выходили археологи. Во время раскопок были найдены глиняные амфоры, украшения, оставшиеся от древних скифов, греков и славян — наглядная история трех тысячелетий, в течение которых Тамань находилась на перекрестке дорог. Среди находок и шлем древнегреческого воина, датируемый примерно 2400 годом до нашей эры, а также целая коллекция монет, в том числе золотых.

В планах — еще одна угольная площадка, дополнительные резервуары для хранения нефтепродуктов и газа. Но Тамань уже сейчас является одним из крупнейших торговых портов региона. Владимиру Путину показали танкеры и сухогрузы, которые на рейде ожидают очереди на погрузку.