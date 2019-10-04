Импичмент Трампу все больше напоминает телевизионный сериал

"Вы поможете скомпрометировать Байдена, а мы за это не будем комментировать Гонконг" — так звучит новая не то просьба, не то отчаянная попытка Трампа угрожать Пекину. Президент США никак не придумает чем же охота на его конкурента может быть выгодна Китаю и Украине. Генпрокуратура в Киеве формально пошла на встречу Вашингтону — якобы пересматривает 15 дел, в которых может фигурировать сын Байдена. На деле, прижимать более влиятельного для Украины, чем Трамп американца, новый генпрокурор Рябошапка не спешит. На пресс-конференции он заверил журналистов, что на него "никто не давит". В Вашингтоне — напротив: "подскочило" давление на тех, кто сам привык давить.

Президент Трамп не был бы бизнесменом Трампом если бы не заработал на скандале с импичментом. В сентябре для предвыборной компании его штаб собрал рекордные 125 миллионов долларов, взносы сочувствующих в партийную казну выросли на 600%, как только конкуренты-демократы заговорили об импичменте.

"Демократы несут ахинею, связанную с импичментом, потому что они не могут победить нас честно. Если они победят, это станет печальным днем для нашей страны", — заявил Трамп.

Пока он во Флориде со сторонниками, его противники в Вашингтоне трясут всех причастных к скандальному разговору двух президентов — США и Украины. Почти 10 часов накануне отчитывался перед Конгрессом упомянутый в стенограмме Курт Волкер, бывший спецпредставитель американцев в Киеве. К прессе он не вышел, очевидцы рассказывали, как проходил допрос за закрытыми дверями.

"Посол Волкер невероятно осведомлен о том, что происходит на Украине, настоящий профессионал нашего дипломатического корпуса. Но ничего из того, что он сказал, никак не связано с риторикой импичмента демократов", — сообщил Джим Джордан, член Палаты представителей от Республиканской партии.

Волкер заявил, что ни Трамп, ни люди из администрации на него не давили. Не требовали ставить Зеленского перед фактом — финансовая помощь в обмен на дело против Байдена. Волкер принес в Конгресс СМС-переписку. Судя по бумагам и сами сотрудники Госдепа не понимали, как реагировать на звонок.

Вот какое обсуждение вели в группе постпред США при ЕС Сондлэнд и временный поверенный в делах США на Украине Тейлор.

"Тейлор — Как я уже говорил по телефону, будет сумасшествием задерживать выделение помощи в области безопасности, чтобы помогать тем самым политической кампании. Сондлэнд — Билл, я считаю, что ты не прав в отношении истинных намерений президента Трампа. Президент высказался совершенно ясно: никаких "услуга за "услугу". Президент старается выяснить, собирается ли Украина идти по пути прозрачности и реформ, которые обещал президент Зеленский во время предвыборной кампании. Предлагаю прекратить эти споры в сообщениях".

The New York Times пишет, что вскоре после разговора Трампа с Зеленским, для успокоения американского президента Волкер составил черновик заявления для президента украинского — Киев обязуется расследовать дело Байденов.

И вот сегодня сегодняшнее заявление украинского генпрокурора Руслана Рябошапки: "Аудит судебного разбирательства начался только недавно. Из рассмотренного нами дела — более 15 судебных процессов, в которых могут быть замешаны Burisma, Хантер Байден или основатель Burisma Николай Злочевский".

Практически синхронно Минобороны США сообщило, что Госдеп одобрил поставку Украине ракет и ракетных блоков почти на 40 миллионов долларов.

Интересно, отправители куда отправят заказ — на Украину или в Украину? Газета The Washington Post учит читателей говорить правильно.

С языком разобрались, еще бы географию подтянуть. Американские журналисты поместили статью об Украине в раздел "Азия". Там как раз обсуждают звонок Трампа Си Цзинь Пину — летом он и его просил разобраться в делах Байдена.

Но Китай явно не хочет быть втянут во внутри американские дрязги и любые намеки отвергает.

"Подобные заявления можно сравнить с погоней за ветром или попытками ухватиться за соломинку", — с улыбкой прокомментировал Гэн Шуан, официальный представитель МИД КНР.

Это реакция Пекина на публичное заявление Трампа, когда президент США во всеуслышание просил Китай и Украину о расследовании возможных коррупционных дел бывшего вице-президента США

"Я в очередной раз убедился, что президент приглашает другую страну вмешиваться в наши президентские выборы, что является существенным нарушением его президентской присяги", — заявил Адам Шифф, глава специального комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США.

"Как президент Соединённых Штатов, я имел и имею абсолютное право, возможно, даже обязанность расследовать коррупцию, и это должно подразумевать призывы или предложения к другим странам помочь нам!" – написал в своем аккаунте в Twitter Трамп.

Демократы и близкие к ним каналы тоже за словом в карман не лезут.

"Мы продолжаем новости о хаосе в Белом доме и президенте, который, судя по всему, открыто нарушает присягу", — сообщил ведущий телеканала CNN.

Импичмент в Америке, как хороший сериал, с каждым днем сюжет все круче, а реплики все жестче.