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4 октября 201921:09 Анастасия Литвинова

На время ремонта Думы депутатов примет Дом Союзов

На время ремонта Думы депутатов примет Дом Союзов

Время, подземные воды и расположенное рядом метро — эти три причины, по мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, привели к тому, что здание на Охотном Ряду приблизилось к аварийному состоянию. Поэтому депутаты переезжают — в соседний Колонный зал Дома Союзов.

В Доме Союзов депутатов ждут хрустальные люстры, паркет, обтянутые шелком диваны. Никакого пластика — все из натуральных материалов. Окна деревянные — это памятник архитектуры XVIII века.

- Все в рабочем состоянии, проветривается, закрывается.

Дом Союзов, конечно, гораздо меньше, чем Государственная Дума, переедут сюда не все, но уже известно, что пленарные заседания депутаты будут проводить в Колонном зале.

Партер рассчитан на 840 человек. В Думе зал на 450 мест, так что все поместятся. Есть несколько конференц-залов. Здесь будет буфет.

В Дом Союзов переедут несколько подразделений. Депутаты и лидеры фракций пока останутся в здании на Охотном Ряду, но минимум три раза в неделю будут приходить на пленарки. Не очень удобно, но лучше, чем когда на тебя прямо на заседании с потолка капает.

- Я не знаю, что у нас народ рассматривает на потолке. Крыша течет? Ну, что я могу сказать...

По реакции Ирины Яровой понятно: капало и раньше. Но в этот раз технику пришлось закрывать пленкой, чтобы не закоротило.

Когда подлатали крышу, беда пришла из-под земли: под фундаментом обнаружили пустоты, из-за которых уже проседают несущие колонны. Чтобы оценить масштаб проблемы, депутаты сами спускались в подвал — и приготовились съезжать.


Госдума заехала сюда в 94-м, но само здание гораздо старше российского парламентаризма — его начали строить еще в 30-х годах для Совета труда и обороны. Но после дополнительного обследования фундамента оказалось, что не все так страшно. Просто ремонтировать будут дольше, и выйдет это дороже.

"Зал заседаний неудобен — там душно, там тесно и там очень плохо слышно. Как вы знаете, и крыша протекала во время дождя, и капало прямо в зал заседаний. И зал заседаний прежде всего требует ремонта", — говорит руководитель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме РФ Сергей Миронов.

С акустикой в Доме Союзов проблем точно не будет — она здесь как в Римской опере. Дирижеру Владимиру Федосееву есть с чем сравнивать.

"Даже люстры — они хрустели всегда, они вибрировали от музыки. Поэтому кто будет выступать там, говорить речи — тоже будет вибрация этих люстр", — говорит он.

В Колонном зале чего только не было. В царской России — Дом благородного собрания и роскошные балы, тут Пушкин впервые увидел Гончарову. В советское время выступали Сергей Рахманинов, Клавдия Шульженко, Муслим Магомаев, а Карпов и Каспаров пять месяцев боролись за звание чемпиона мира. Здесь же прощались с вождями от Ленина до Черненко.

"Сама история этого помещения будет обязывать искать умные решения в пользу не олигархии, а интересов трудового народа, наших сограждан", — считает руководитель фракции КПРФ в Госдуме РФ Геннадий Зюганов.

Но Владимир Жириновский уверен, что российскому парламенту будет тесно, даже если часть сотрудников съедет.

"То, что у нас будет еще одно помещение — это не решает проблему! У нас депутаты в коридорах сидят!" — говорит он.

Пока депутатам придется работать на чемоданах — в Дом Союзов сначала переезжают только межфракционные комитеты и комиссии. Пленарные заседания перенесут в Колонный зал только после того, как в четырехметровые пустоты под зданием Думы зальют бетон, а рабочие смогут приступить к реконструкции помещений.

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