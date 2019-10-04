По запросу США: Бьянки задержан вслед за Коршуновым

В Италии по запросу американских властей задержан Маурицио Паоло Бьянки – подозреваемый по делу топ-менеджера "Ростеха" Александра Коршунова. Об этом сообщил Минюст США.

Обоим грозит до десяти лет за кражу секретов GE Aviation (США), которые могли использоваться при создании двигателей и самолетов. Итальянец трудился в местном подразделении указанной выше компании, уточняет РИА Новости.

Тем временем, защита россиянина заявила, что не располагает данными по поводу задержания Бьянки.

Ранее "Ростех" сообщил о намерении помочь Александру Коршунову вернуться на родину, ему оказывается юрпомощь. Коллеги в его виновность не верят. Президент России Владимир Путин считает произошедшее с Александром Коршуновым проявлением недобросовестной конкуренции со стороны Соединенных Штатов.