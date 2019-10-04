"Салават Юлаев" оборвал победную серию "Северстали" в КХЛ

В Уфе стартовал очередной соревновательный день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. "Салават Юлаев" на своей домашней площадке принимал череповецкую "Северсталь", и оказался негостеприимен к своему сопернику. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Хоккеисты "Северстали", имевшие до данного матча серию из четырех побед кряду, открыли счет во встрече. На 25-й минуте матча автором заброшенной шайбы стал Егор Яковлев. Но еще до сирены на второй перерыв уфимцы восстановили статус-кво усилиями Петра Хохрякова. Вырвать победу хозяевам удалось в заключительную десятиминутку после голов Линуса Умарка и Никиты Сошникова.

"Савалат" набрал 17 очков, с которыми располагается на четвертой строчке Восточной конференции. "Северсталь" же прервала свою победную серию, осталась с 13-ю баллами в таблице Западной конференции, где занимает девятое место.