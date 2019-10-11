Эксперты высоко оценили опыт флотилии "Рэдиссон Ройал" Года Нисанова и Зараха Илиева

За последние восемь лет число туристов, посетивших столицу, увеличилось почти вдвое: с 12,8 миллиона человек в 2010 году до 23,5 миллиона в 2018-м. Москва уверенно входит в двадцатку самых посещаемых городов Европы. Туризм за последние годы стал одним из драйверов развития городской экономики. По мнению экспертов, выступавших на недавней 23-й сессии Генеральной ассамблеи всемирной туристской организации ООН (UNWTO), столичный опыт и успешные практики компаний, ставших лидерами рынка в своем сегменте, могли бы быть полезны мировому сообществу. В частности, профессионалы туриндустрии отметили деятельность столичной флотилии "Рэдиссон Ройал", принадлежащей бизнесменам Году Нисанову и Зараху Илиеву, по развитию речного туризма в московском кластере.

Эталонный пример

Речные трамвайчики курсировали по водным артериям Москвы еще с советских времен. С годами число перевозчиков увеличивалось, в то время как парк теплоходов технически устаревал. Стало очевидно, что городу нужен новый концептуальный подход к организации речного туризма. В 2009 году столичные власти разработали отдельную программу по созданию системы пассажирских перевозок с использованием водного транспорта. В ее реализацию активно и включились владельцы материнского холдинга флотилии "Рэдиссон Ройал" группы компаний "Киевская площадь" Год Нисанов и Зарах Илиев.

Всего за десять лет, как отмечают эксперты, бизнесменам удалось практически невозможное. Они сумели не только вывести речной туризм в столице на новый уровень развития, но и сломали стереотип о том, что осуществлять пассажирские перевозки по Москве-реке можно только в теплое время года. Факторами успеха на этом пути стали использование самых современных технологических достижений в речном судоходстве и новаторский бизнес-подход к организации речных перевозок.

Всего в парке компании два десятка судов. В их числе десять разноцветных прогулочных теплоходов с "цветочными" названиями, пять яхт-ресторанов премиум-класса и пять супер-яхт. Благодаря конструктивным особенностям, ходовым качествам и оснащению они способны обеспечивать комфорт для пассажиров даже в условиях суровой русской зимы. В частности, круглогодично курсировать по Москве-реке судам позволяет усиленный корпус ледокольного типа. Все теплоходы и яхты оснащены климат-контролем и панорамными окнами. К фирменному стилю судов флотилии Нисанова и Илиева относятся и телескопические крыши, благодаря которым в погожие дни туристы могут любоваться видами и дышать свежим воздухом, а в случае непогоды крыши сдвигаются.

Большинство судов могут принять на борт примерно 300 пассажиров. Небольшие речные трамвайчики вмещают по 44 человека. За комфорт и функциональность, а главное за раздвижную крышу, москвичи их назвали "речными кабриолетами".

Вояж со смыслом

Все теплоходы и яхты курсируют от причалов с интервалом раз в полчаса. С недавнего времени оплачивать поездку на судах флотилии можно транспортной картой "Тройка", что избавляет пассажиров от очередей и значительно удешевляет путешествие по воде. Прогулки по Москве-реке востребованы как среди россиян, так и среди иностранцев. Стоит отметить, что зарубежные гости составляют около трети ежемесячно перевозимых пассажиров.

Компания Нисанова и Илиева предлагает не только традиционные маршруты, но и тематические прогулки. Например, в 2018 году в рамках театрального проекта "Ужин с классиком. А. П. Чехов" публика могла поучаствовать в иммерсивном действе на борту яхты. В этом году гости имеют возможность посетить литературные вечера с участием медийных деятелей культуры. Кроме того, можно отправиться в гастрономический вояж и попробовать блюда от ведущих шеф-поваров.

Разумеется, всего этого не могли не заметить профессионалы отрасли. Дважды флотилия становилась лауреатом престижной туристической премии World Travel Awards как лучшая компания, осуществляющая речные круизы. Эта престижная награда считается в туриндустрии аналогом "Оскара". Кроме того, за выдающийся вклад в развитие туризма в городе Москве получила премию профессионального конкурса туристических предприятий "Путеводная звезда".

Город на реке — туристический кластер

Стоит отметить, что на повышение привлекательности московского туристического кластера нацелены и многие другие начинания Года Нисанова и Зараха Илиева. Бизнесмены активно поддерживают современный тренд по созданию многофункциональных городских пространств нового типа. Например, принадлежащая им группа компаний "Киевская площадь" владеет ТРЦ "Европейским" — одним из крупнейших и посещаемых торговых центров не только России, но и всего мира. В пиковые месяцы накануне семейных праздников его ежедневно посещают миллионы покупателей.

Компания Нисанова и Илиева полностью обновила легендарную гостиницу "Украина". Здание оснастили функциональным современным оборудованием хай-класса, сохранив при этом его архитектурную уникальность. Примечательно, что во время реконструкции бизнесмены также отреставрировали коллекцию живописи прославленных художников и скульпторов советской эпохи, которыми теперь любуются гости гостиницы. Среди других площадок, ставших популярными туристическими объектами: фудмолл "Депо", расположенный в отреставрированном старинном Миусском трамвайном депо; ресторан "Восход" и гастрономический центр "Зарядье" в одноименном парке, а также Центр океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ. Эксперты отмечают, что новаторский подход бизнесменов к созданию новых популярных концептуальных объектов дает мультипликативный эффект для экономики города и туристической отрасли в целом.

Эксперты отмечают, что эта отрасль в России активно развивается. Не случайно в этом году главное туристическое мероприятие в мире — Генеральная ассамблея всемирной туристской организации ООН прошла в России.

Основная цель мероприятия — обмен знаниями и наработками по широкому кругу вопросов: от технологий продвижения турпродуктов на мировых рынках до новых стандартов и методик образования специалистов отрасли. Теперь у мирового сообщества появилась возможность взять на вооружение и уникальный опыт флотилии Года Нисанова и Зараха Илиева. Это очень важно, учитывая тот факт, что водный туризм сейчас становится драйвером отрасли во многих странах. В России речные и морские круизы выделены в приоритетное направление Стратегии развития туризма до 2035 года.