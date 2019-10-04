Названа победительница конкурса "Учитель года"

Учитель русского языка и литературы из Волгоградской области Лариса Арачашвили стала абсолютным победителем всероссийского конкурса "Учитель года — 2019", который проходит в 30-й раз.

Как передает ТАСС, на церемонии награждения в Государственном Кремлевском дворце присутствуют российский министр просвещения РФ Ольга Васильева, председатель жюри конкурса ректор МГУ Виктор Садовничий, президент Российской академии образования Юрий Зинченко и другие представители культуры и образования.

В прошлом году победителем конкурса стал учитель обществознания и права Алихан Динаев из города Грозный.