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Секс-скандалы 15 минут назад

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4 октября 201921:51 Зинаида Курбатова

Экс-помощница Де Ниро подала на него в суд за сексизм и издевательства

EPA

Бывшая ассистентка Роберта Де Ниро решила его засудить. Она требует 12 миллионов долларов за то, что тот якобы всячески издевался над ней на работе и отпускал в ее адрес сексистские шутки. В общем, обвинений много, а вот сексуальных домогательств в списке нет. Что же теперь будет с голливудской звездой? 

Еще один громкий сексистский скандал с участием голливудской звезды. 37-летняя Грэм Чейз Робинсон десять лет трудилась в компании Де Ниро, заняла высокую должность вице-президента по финансам и теперь подала в суд на актера и его фирму. Она не обвиняет Де Ниро в домогательствах, но заявляет, что он ее травил, грубо обращался, не доплачивал. Вот что говорится в исковом обращении:

"Де Ниро допускал по отношению к госпоже Робинсон неуместные физические контакты. Он делал сексистские комментарии в ее сторону, оскорблял ее. Он называл госпожу Робинсон "офисной женой", приписывал ей стереотипные женские обязанности, такие как работа по дому. Де Ниро настаивал, что она должна быть круглосуточно вокруг него. Он недоплачивал ей, поскольку она не мужчина-добытчик и отказывал ей платить за сверхурочные".

Достоянием общественности стали и материалы, приложенные к исковому заявлению Робинсон, которые подтверждают хамство и вседозволенность прославленного актера. Робинсон уверяет, что шеф позволял себе звонить ей из туалета, отпускал сальные шутки. Вот запись телефонного разговора: "Ты, б****, не отвечаешь на мои звонки? Да как ты смеешь? Я тебя уволю! Тебе пора в утиль. Как ты смеешь неуважительно относиться ко мне?".

Де Ниро действительно грубоватый. Он даже может послать на три буквы президента — так было на вручении премии Tony Award. Но ведь Робинсон работала у него десять лет, а в суд подала только сейчас...

"Это не проблема этикета. Это этика, их внутренние отношения", — прокомментировал ситуацию ведущий специалист в области этикета и протокола Иван Арцишевский.

А вот Джеймс Франко, похоже, не только грубил. Две молодые барышни, которые поступали в его школу актерского мастерства, уверяют, что во время экзаменов их привлекали к киносъемкам сексуального характера.

"В Америке в суд может подать кто угодно и на кого угодно. Там не такая система как у нас. Там подают в суд, потом присяжные рассматривают, действительно ли оскорбили эту девушку", — рассказала адвокат, доктор юридических наук Людмила Айвар.

За громким сексистским скандалом с Харви Вайнштейном теперь следуют новые. Их число растет в США в геометрической прогрессии и все они аналогичного свойства.

Что касается Франко, суд будет выяснять, что это были за съемки. Может быть это была обычная любовная сцена с невинным поцелуем, а девицы воспитаны пуританками. Случай с Де Ниро, похоже, в другой плоскости. В августе его компания подала на Робинсон в суд, обвинив ее в растрате средств. У Грэм Чейз требуют шесть миллионов евро, а теперь вот сама Робинсон подала иск на 12 миллионов в отношении Де Ниро.

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