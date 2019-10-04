"МанЮнайтед" нацелился на лучшего бомбардира "Крыльев Советов"

Английский "Манчестер Юнайтед" включил в список трансферных целей нападающего российского футбольного клуба "Крылья Советов" Александра Соболева. 22-летний нападающий самарцев с восемью голами является лучшим бомбардиром своего клуба.

Свой интерес к Соболеву проявляет лично главный тренер "красных дьяволов" Уле-Гуннар Сульшер, о чем сообщает Чемпионат.Com. "МЮ" намерен приобрести нападающего "Крылышек" уже в зимнее трансферное окно. Предполагается, что игрок может обойтись манкунианцам в 15 миллионов фунтов.

Напомним, что Соболев занимает второе место в споре бомбардиров российской премьер-лиги, уступая один гол ростовчанину Элдору Шомуродову. Контракт Соболева с "КС" рассчитан до 31 декабря 2021 года.