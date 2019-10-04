В Москве рухнула строительная люлька, есть жертвы

Следственный комитет России начал проверку по факту падения строительной люльки на юге Москвы, в результате чего один человек погиб и двое получили травмы различной степени тяжести.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировала официальный представитель московского управления СКР Юлия Иванова.

По ее словам, ЧП произошло при производстве высотных работ вечером 4 октября в доме № 5 на Булатниковской улице.