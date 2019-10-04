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4 октября 201922:22

Грудинин пытается опротестовать инвалидность бывшей жены

Вадим Массалимов/ТАСС

"Фактически ставит под сомнение компетентность и квалификацию медицинских работников". Жёсткий комментарий главы профсоюза российских врачей Михаила Кузьменко, адресованный Павлу Грудинину. Который, как выяснилось, категорически не доверяет отечественному здравоохранению. И не в том смысле, что лечится где-нибудь за границей. Этого мы доподлинно не знаем. Зато, не могли не обратить внимание на решение Мосгорсуда по скандальному делу с участием директора совхоза имени Ленина. Признан недействительным его иск к одной из московских больниц.

Конкретно — к той, что выдала бывшей супруге бизнесмена справку об инвалидности второй группы. Документ, оказывается, стал основанием отдать Ирине Грудининой две трети совместно нажитого имущества при разводе. А вот её экс-супруг с этим не согласился.

Настаивает: мол, справка очень похожа на фальшивую. В связи с чем летом обратился в суд первой инстанции, где заявление рассматривать не захотели. Потом — как уже было сказано — добрался до городского суда. А после его отказа, того и гляди, пойдёт в какой-нибудь ЕСПЧ.

Как бракоразводный процесс до больницы довел и как на это отреагировало профессиональное сообщество. Под ударом оказались специалисты МОНИКИ.

По мнению Павла Грудинина на врачей Московского областного научно-исследовательского клинического института как-то нечестно воздействовали. Неужто коррупция? Или все-таки репутация дороже?

"Если ставится под сомнение значит компетенция врачей, работающих в этом учреждении, то ставится и компетентность и самого института. Институт, который призван решать не только практичные вопросы, но и научно-теоретические вопросы, связанные с медициной и медицинской деятельностью", — заявил Геннадий Щербаков, заместитель председателя профсоюза работников здравоохранения РФ.

Возмущение не только в медицинских кругах. Новость не оставила в равнодушных и многих знаменитостей. Ведущую Ксению Бородину понять двояко сложно: "Ведет себя хуже любой бабы".

Назвала эту историю запредельной по своей циничности.

Не промолчала также и блогер Айза Анохина. Такой поступок она окрестила "диким адом" и то, что в глубинах человеческой подлости найдено "новое дно".

"Вообще это вопрос морали и нравственности, с одной стороны. А с другой стороны я уверен, что инвалидность людям просто так не дают. Если бы участники прошлогодних выборов, которые голосовали за Грудинина, узнали эту новость, то он набрал бы очень мало голосов или вовсе не набрал бы никаких голосов", — сказал Александр Лысенко, научный руководитель и председатель правления Национального центра проблем инвалидности.

У Ирины Грудининой был серьезный перелом позвоночника. Она рассказывала, что перенесла несколько операций и сравнивала собственную спину с металлической конструкцией. Но это не помешало Грудинину совершить попытку лишить ее статуса инвалида.

Кто-то подумал, что так "клубничный" король решил отомстить и забрать хоть что-то у Ирины. Ведь суд принял решение — по разводу женщине переходит две трети совместно нажитого имущества.

"Суд, именно исходя из ее инвалидности, присудил ей определенную увеличенную долю в разделе имущества. Человек позиционирует себя коммунистом, при этом по факту является капиталистом, и даже готов оспаривать заболевание жены, чтобы получить большую выгоду. Здесь я думаю, все комментарии излишни", — сообщил Шота Георгадзе, адвокат.

А счет идет на миллионы. По официальным бумагам, которые были направлены в Центризбирком, имущество Грудинина оценивается в 150 миллионов рублей. Однако неофициально, говорят о суммах в разы больше. О многомиллиардном состоянии. У медицинского сообщества возник другой вопрос: а что если врачи МОНИКИ захотят нанести ответный удар? Ведь могла быть задета честь и деловая репутация.

"Нужна защита медиков, нужна нормальная юридическая защита. То, что сейчас происходит, это из ряда вон выходящее, до абсурда доходит. Люди некомпетентны абсолютно. Не могут в МОНИКЕ давать инвалидность! МОНИКА — это институт, там лечат, а инвалидность дает ВТЕК [врачебно-трудовая экспертная комиссия]", — говорит Андрей Звонков, врач неотложной помощи

Кстати, это далеко не первый акт этого бракоразводного процесса. И кто знает, может не последний. И сегодня, шутя многие вспоминают старую рекламу совхоза имени Ленина, где бабушка-сторож с двустволкой и пулеметом "Максим" отгоняет с клубничных полей полуголых девиц. И в конце остается главной на грядке. Только Ирине Грудининой отогнать никого не удалось. Но теперь две трети этой "грядки" ее.

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