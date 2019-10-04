Самолет Аirbus-321 из-за неисправности возвращается во Внуково

Самолет "Турецких авиалиний" возвращается в московский аэропорт Внуково из-за неисправности. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

Рейс TK416 осуществил вылет в 20:17 по московскому времени. Затем он развернулся после набора высоты в районе Калуги. В настоящее время воздушное судно кружит в небе и готовится к посадке.

Airbus-321 выполнял рейс в Стамбул.

Ранее сообщалось о крушении самолета Ан-12 под Львовом.